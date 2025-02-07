СОЧ мобилизованных: в Третьей штурмовой рассказали, в чем причина и как с этим бороться

Проблемы бойцов в ВСУ, в частности, СЗЧ, часто начинаются с некачественного обучения.

Подполковник ВСУ Максим Жорин отмечает, что лишь несколько учебных центров готовят бойцов по современным стандартам, в то время как другие до сих пор работают по устаревшим методам.

Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

Жорин выразил надежду, что процесс реформирования дойдет до учебных центров, ведь "именно с обучения начинаются все дальнейшие проблемы человека в армии, включая СОЧ".

Военный отметил, что в Украине есть только несколько учебных центров, где готовят в современном формате и качественно, а все остальные работают "по старой системе".

По словам Жорина, получая оттуда людей, командиры вынуждены уже у себя в подразделении обучать их заново.

"Некоторые бойцы, пробыв несколько месяцев в учебном центре, мягко говоря, не имеют достаточного уровня подготовки. Подразделение рассчитывает, что за пару недель адаптации можно уже задействовать людей к боевым задачам, но на практике так не получается", – отметил подполковник ВСУ.

Жорин считает, если задействовать таких бойцов, то велика вероятность их гибели по незнанию "современной войны".

Напомним, ранее в Третьей штурмовой предупредили об опасности использования ресурсов в переговорах.

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