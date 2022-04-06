Сжег паспорт, осудил Путина и вступил в терроборону: в Украине гражданин РФ встал на защиту Украины

Мужчина родился в Украине, однако впоследствии переехал в РФ и прожил там 35 лет.

В Украине гражданин России сжег свой паспорт и вступил в ряды терробороны. Мужчина осудил агрессию Путина и оккупацию украинских территорий военными преступниками РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как стало известно, во время войны украинские спецподразделения проверяют информацию о всевозможных людях, которые могут фальсифицировать данные и работать на Кремль.

"При отработке информации работники ДБР обнаруживают и сознательных граждан России, осуждающих путинскую агрессию. Один из таких в начале полномасштабной войны встал на защиту Украины и вступил в подразделение территориальной обороны", — рассказали в ДБР.

Сам мужчина родился в Украине, однако впоследствии переехал в РФ и прожил там 35 лет. Но после 2014 года, аннексии Крыма, а также оккупации Донецкой и Луганской областей решил вернуться на родину.

"Я осуждаю нападение путинской россии, убийства мирных людей. Потому принял решение вступить в терроборону. В знак протеста уничтожаю паспорт России, отказавшись таким образом от российского гражданства. Не хочу иметь ничего с ними общего", — подчеркнул мужчина.

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