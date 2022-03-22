Сжигание сухой травы приравняли к диверсии: злоумышленникам грозит 15 лет тюрьмы

За сжигание травы можно получить даже пожизненное заключение.
Отныне сжигание сухой травы расценивается как диверсия – преступление, за которое можно получить наказание в виде заключения сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс Украины с марта 2022 года, отметил начальник инспекции по благоустройству Днепровского городского совета Руслан Мороз.
"Итак, всем желающим сжигать сухостой предлагаем учесть меру ответственности и забыть о такой практике. Потом не говорите, что вас не предупреждали", — подчеркнул он.
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