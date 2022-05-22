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Сжигание украинских учебников по истории – это нацизм: посол Британии обнародовала фото с книгами в костре

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Сжигание украинских учебников по истории – это нацизм: посол Британии обнародовала фото с книгами в костре

Фото: Twitter Мелинды Симмонс

Именно таким термином россияне называют зверства, которые совершают в Украине.

Посол Великобритании опубликовала фото с костром, в котором оккупанты сожгли книги по истории Украины.

Госпожа посол Британии Мелинда Симмонс в соцсети отметила, что это не "денацификация, а наоборот".

Именно таким термином россияне называют зверства, которые совершают в Украине.

На фото видна охваченная огнем куча книг. Некоторые из них уже превратились в пепелище, а другие – ждут такую же судьбу.

Добавим, что книги напечатаны на русском языке.

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