Сжигание украинских учебников по истории – это нацизм: посол Британии обнародовала фото с книгами в костре

Сжигание украинских учебников по истории – это нацизм: посол Британии обнародовала фото с книгами в костре

Именно таким термином россияне называют зверства, которые совершают в Украине.

Посол Великобритании опубликовала фото с костром, в котором оккупанты сожгли книги по истории Украины.

Госпожа посол Британии Мелинда Симмонс в соцсети отметила, что это не "денацификация, а наоборот".

Именно таким термином россияне называют зверства, которые совершают в Украине.

Бернение украинская история knihs is not denazification. Это оппозиция. #RussianAggression pic.twitter.com/vB1E78A8s0 — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 21, 2022

На фото видна охваченная огнем куча книг. Некоторые из них уже превратились в пепелище, а другие – ждут такую же судьбу.

Добавим, что книги напечатаны на русском языке.

Читайте также: