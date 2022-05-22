Сжигание украинских учебников по истории – это нацизм: посол Британии обнародовала фото с книгами в костре

Именно таким термином россияне называют зверства, которые совершают в Украине.
Посол Великобритании опубликовала фото с костром, в котором оккупанты сожгли книги по истории Украины.
Госпожа посол Британии Мелинда Симмонс в соцсети отметила, что это не "денацификация, а наоборот".
Именно таким термином россияне называют зверства, которые совершают в Украине.
Бернение украинская история knihs is not denazification. Это оппозиция. #RussianAggression pic.twitter.com/vB1E78A8s0— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 21, 2022
На фото видна охваченная огнем куча книг. Некоторые из них уже превратились в пепелище, а другие – ждут такую же судьбу.
Добавим, что книги напечатаны на русском языке.
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