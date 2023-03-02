Сжигают тела и не считают погибших: Подоляк описал тактику боя россиян на фронте

Российское руководство, бросившее оккупантов на войну против Украины, не считает потери своей армии на фронте и покидает раненых. Для РФ живая сила, свои же солдаты – самая дешевая валюта.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Тактика ведения боевых действий РФ". РФ не считает погибших, оставляет раненых и сжигает тела во избежание компенсаций. Для РФ люди – самая дешевая валюта, и это нормально для россиян. Нужно ли убивать по 5 тысяч человек в день, чтобы они почувствовали угрозу и стали задавать правильные вопросы?", — пишет Подоляк.

Напомним, мобилизованные россияне из Иркутской области, которых отправили воевать на Донбасс под руководством командиров из "ДНР", пожаловались Путину на "беззаконные и преступные" приказы командования.

Между тем с 24 февраля 2022-го оккупанты потеряли по меньшей мере 150 605 солдат. За сутки ликвидировано еще 715 российских военных. Данные уточняются.

По данным в ISW, диктатор РФ может оказаться перед дилеммой после очередной или двух волн призыва впрок. Россия может мобилизовать больше оккупантов, и Путин, вероятно, сделает это, а не сдастся. Но расходы Путина и России на мобилизацию начнут быстро расти.

По мнению Михаила Подоляка, в России уже нарастают процессы паники и распада.

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