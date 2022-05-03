Та же тактика, что и на "Азовстали": мэр Мариуполя показал видео, как оккупанты штурмуют Марьинку

Та же тактика, что и на "Азовстали": мэр Мариуполя показал видео, как оккупанты штурмуют Марьинку

Российские оккупанты изо дня в день делают попытку штурма Марьинки Донецкой области, используя ту же тактику, что и для штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Так, российские оккупанты бьют по домам, "стирая Марьинку так же, как Мариуполь".

Об этом сообщил мэр Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав соответствующее видео.

"Марьинка. День за днем оккупанты предпринимают попытки штурма. Потом времена тяжелых обстрелов и снова штурм. Та же тактика, что и при "Азовстали". И наши Герои откидают оккупантов то и дело. Нет сомнения, что оборона на Марьинском рубеже займет место рядом с обороной Мариуполя", – говорится в сообщении.

"Как это – можете увидеть собственными глазами. Оккупанты бьют по домам, стирая Марьинку так же, как Мариуполь. И потом снова будут говорить, что это мы сами. Ни прощения. Ни извинений. Только ярость", – добавил Андрющенко.

Он также отметил бомбардировку и штурм "Азовстали", который оккупанты транслируют почти в прямом эфире.

"Каждая бомба попадает в самое сердце каждого мариупольца. Героическая оборона Мариуполя продолжается", — подчеркнул городской голова.

Напомним, 3 мая российские оккупанты начали мощный штурм "Азовстали" в Мариуполе. Украинские защитники просят власть вмешаться и решить этот вопрос.

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