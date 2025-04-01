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Таинственная операция в России и планы врага: полковник ВСУ рассказал об успехах на войне
Полковник ВСУ рассказал о боях с северокорейскими бойцами, операциях в РФ и ситуации на Харьковщине.
Командир 92-й штурмовой бригады Виталий Нащубский в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «ТСН Неделя» Андрею Цаплиенко рассказал о потерях врага на войне и угрозе Харьковщины.
ТСН.ua собрал ключевые тезисы по разговору военного и журналиста.
Как воюют бойцы КНДР
По словам военного, северокорейские военные, воюющие на Курщине, — это очень хорошо подготовленные и слаженные бойцы до 35 лет.
Нащубский отметил, что бойцы из КНДР четко работают по указаниям своего командира и на некоторых участках воюют бесстрашно. Это проявляется в бою, когда, несмотря на потерю своих товарищей, они продолжают воевать.
По словам полковника, с ними сложно было воевать, но удалось уничтожить многое.
«Они понимают, что при наступлении есть потери, коэффициент потерь, но дальше они наращивают, наращивают. Сложно было воевать, но успешно — Осталось их много там в земле», — резюмировал военный.
Промежуточные итоги Курской операции
Как рассказал Нащубский, в Курской области ВСУ удалось извлечь большое количество войск, сил и средств противника со своей территории.
«Я уверен, я это видел, вытащили многие войска, нанесли им ущерб большой в живой силе, в технике. Мы же это видели также в средствах массовой информации, что они много войск и сил там применяли», — отметил полковник.
Потери РФ и Украины
По словам полковника, потери России в войне намного больше, ни у Украины.
Нащубский отметил, что для себя он ежемесячно производит подсчеты потерь на фронте.
«То есть мы в этом месяце уничтожили столько-то танков, средств артиллерии, столько самолетов, живой силы. В плен взяли определенное количество противника. И так же смотрю свои потери напрямую. Поэтому анализ проводится», — сказал комбриг.
Он акцентировал, что у россиян гораздо большие потери, чем у украинских защитников. Приблизительно в 5-6 раз.
Новые угрозы в Харьковской области
В Харьковской области россияне содержат буферные зоны возле Глубокого и Волчанска. Около Купянска они пытаются создать еще два плацдарма на Осколе, чтобы ослабить украинскую оборону.
«Плацдарм, чем он шире, тем больше у него перспектив привести переправу и применить технику. Сейчас там только малые группы. Если это будет переправа, она будет уничтожена. Но если их несколько, то будет сложно ловить их и ловить их маневры», — говорит Виталий Нащубский, командир 92-й ОШБр.
Таинственная операция в РФ
Украинские войска действуют на территории России, в частности, в Белгородской и Курской областях. Таинственная операция на Белгородщине создает буферную зону уже на территории России, также на территории Курщины до сих пор остаются украинские военные.
«Конкретику их задачи я не распространять, но они выполняют определенные функции там», — говорит Виталий Нащубский, командир 92-й ОШБр.
После того, как большая часть украинской группировки отошла из Курщины, понятно, как дальше будут действовать россияне.
«Они прогнозируемо попытаются расширить свои плацдармы в Харьковской области. „Восемьдесят второй“ миномет — не самый большой калибр, который есть в 92-й бригаде, но именно от этих ребят зависит, удастся ли не подпустить российских штурмовиков вплотную к украинским позициям на дистанцию стрелкового боя», — отметил Андрей Цаплиенко.
Попытки россиян продвинуться поближе к Харькову заканчиваются полным уничтожением их штурмовых групп.
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