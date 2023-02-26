Таинственные партизаны: что известно о взрывах на белорусском аэродроме в Мачулищах и кто к ним причастен

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте.

Сегодня, 26 февраля, на белорусском аэродроме в Мачулищах близ Минска, где базируется российская авиация, получил повреждения вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте.

Взрыв произошел на военном аэродроме "Мачулищи", откуда взлетают российские ракетности МиГ-31. Повреждение мог получить разведывательный самолет РФ ДРЛВ А-50 ВКС.

По информации BYPOL, в результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Самолет получил серьезные повреждения и пока "точно уже никуда не улетит".

Версия 1: партизаны

Белорусский оппозиционный проект ByPol сообщил, что к взрыву причастны борющиеся с режимами Путина и Лукашенко белорусские партизаны.

Руководитель BYPOL Александр Азаров заявил изданию белорусскому оппозиционному изданию "Наша Ніва", что к диверсии на аэродроме в Мачулищах причастны белорусские партизаны.

В комментарии "Белсату" он добавил, что эти диверсанты уже покинули территорию Беларуси и находятся в безопасности.

"Это были дроны. Участники операции — белорусы, участники плана "Победа", сейчас они в безопасности за пределами страны. Все уехали, пусть теперь ищут ветра в поле", — говорит Азаров.

По его словам, операция готовилась несколько месяцев. Руководитель BYPOL выразил мнение, что режим Лукашенко не будет называть это нападение поводом для прямого участия белорусской армии в войне в Украине:

"Они могут говорить, что угодно, но я не думаю, что Лукашенко сейчас удобно нападать на Украину. Действительно, он может использовать эту акцию, чтобы свалить все на украинцев, но сейчас в Беларуси недостаточно российских войск, чтобы начать новое наступление на Украину с территории Беларуси", — предположил белорусский оппозиционер.

А может, это ВСУ?

Официально украинская сторона не подтверждала свою причастность к инциденту. Как известно, ВСУ не бьют по территории Беларуси, чтобы не дать режиму Лукашенко оснований для вступления в войну на стороне России.

Оккупанты как в рот воды набрали

Режим Путина и Лукашенко произошедшего пока не комментировали.

Как пишет Meduza, в так называемом "МЧС" Беларуси сообщили, что информация о взрывах к ним не поступала, а в "Минобороны" заявили, что "ничего серьезного не произошло".

Что известно об А-50

А-50 – это российский самолет дальней радиолокационной слежки. Он предназначен для сопровождения воздушных целей и координации пилотов истребителей для ракетных ударов по Украине.

Радиолокационная станция А-50 способна обнаружить воздушные цели на дальности:

бомбардировщики: до 650 км

истребители: 300 км

крылатые ракеты: 215 км

По информации аналитиков "Белорусский Гаюн", этот борт прилетел в Беларусь 3 января 2023 года и пробыл там 54 дня, совершив 12 вылетов. До этого, в прошлый раз, борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года.

В воздушно-космических силах РФ есть только 9 таких самолетов, причем усовершенствованных (с модификацией "У") – всего 6 единиц.

Один такой самолет обслуживает 19 человек (5 летного, 11 радио и 3 инженерно-технического персонала). Стоимость одного такого самолета составляет $330 млн.

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