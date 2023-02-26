Таинственные партизаны: что известно о взрывах на белорусском аэродроме в Мачулищах и кто к ним причастен

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте.
Сегодня, 26 февраля, на белорусском аэродроме в Мачулищах близ Минска, где базируется российская авиация, получил повреждения вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте.
Взрыв произошел на военном аэродроме "Мачулищи", откуда взлетают российские ракетности МиГ-31. Повреждение мог получить разведывательный самолет РФ ДРЛВ А-50 ВКС.
По информации BYPOL, в результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Самолет получил серьезные повреждения и пока "точно уже никуда не улетит".
Версия 1: партизаны
Белорусский оппозиционный проект ByPol сообщил, что к взрыву причастны борющиеся с режимами Путина и Лукашенко белорусские партизаны.
Руководитель BYPOL Александр Азаров заявил изданию белорусскому оппозиционному изданию "Наша Ніва", что к диверсии на аэродроме в Мачулищах причастны белорусские партизаны.
В комментарии "Белсату" он добавил, что эти диверсанты уже покинули территорию Беларуси и находятся в безопасности.
"Это были дроны. Участники операции — белорусы, участники плана "Победа", сейчас они в безопасности за пределами страны. Все уехали, пусть теперь ищут ветра в поле", — говорит Азаров.
По его словам, операция готовилась несколько месяцев. Руководитель BYPOL выразил мнение, что режим Лукашенко не будет называть это нападение поводом для прямого участия белорусской армии в войне в Украине:
"Они могут говорить, что угодно, но я не думаю, что Лукашенко сейчас удобно нападать на Украину. Действительно, он может использовать эту акцию, чтобы свалить все на украинцев, но сейчас в Беларуси недостаточно российских войск, чтобы начать новое наступление на Украину с территории Беларуси", — предположил белорусский оппозиционер.
А может, это ВСУ?
Официально украинская сторона не подтверждала свою причастность к инциденту. Как известно, ВСУ не бьют по территории Беларуси, чтобы не дать режиму Лукашенко оснований для вступления в войну на стороне России.
Оккупанты как в рот воды набрали
Режим Путина и Лукашенко произошедшего пока не комментировали.
Как пишет Meduza, в так называемом "МЧС" Беларуси сообщили, что информация о взрывах к ним не поступала, а в "Минобороны" заявили, что "ничего серьезного не произошло".
Что известно об А-50
А-50 – это российский самолет дальней радиолокационной слежки. Он предназначен для сопровождения воздушных целей и координации пилотов истребителей для ракетных ударов по Украине.
Радиолокационная станция А-50 способна обнаружить воздушные цели на дальности:
- бомбардировщики: до 650 км
- истребители: 300 км
- крылатые ракеты: 215 км
По информации аналитиков "Белорусский Гаюн", этот борт прилетел в Беларусь 3 января 2023 года и пробыл там 54 дня, совершив 12 вылетов. До этого, в прошлый раз, борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года.
В воздушно-космических силах РФ есть только 9 таких самолетов, причем усовершенствованных (с модификацией "У") – всего 6 единиц.
Один такой самолет обслуживает 19 человек (5 летного, 11 радио и 3 инженерно-технического персонала). Стоимость одного такого самолета составляет $330 млн.
Читайте также:
- Из Беларуси выбыл один из военных эшелонов РФ: куда перебросилиармейцев и технику
- Угроза повторного наступления с севера: Украина усиливает границу с Беларусью и Россией
- У Лукашенко раскрыли секретные данные и сообщили, сколько белорусов готово мобилизовать в случае войны