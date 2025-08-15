Таинственный дрон РФ появился на передовой: что о нем известно

Беспилотник

Во всех направлениях фронта на этой неделе заметили новую разведывательную версию беспилотника V2U с искусственным интеллектом. Она отличается от ударной модификации отсутствием хвостовых стабилизаторов в центре.

Об этом сообщил специалист в области военной связи и коммуникационных технологий Сергей «Флэш» Бескрестнов.

Дрон / © Фото из открытых источников

После выполнения разведывательной миссии дрон возвращается на землю с помощью парашюта. Внутри аппарата нет никаких российских деталей, а изготовитель и разработчик остаются неизвестными.

Дрон / © Фото из открытых источников

«Когда мы изучали трофеи там в программе V2U были разные названия этой линейки дронов. Ударный есть. Разведчик уже тоже есть. Остался дрон курьером для логистики», — отметил Флэш.

Он называет развитие этой серии БПЛА с искусственным интеллектом одной из наиболее инновационных и одновременно опасных тенденций в современных боевых действиях.

Напомним, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия существенно увеличивает темпы производства беспилотных летательных аппаратов и стремится к полному импортозамещению компонентов. По его словам, агрессор имеет амбициозные планы на 2025 год — выпустить около 79 тысяч дронов разных типов.

В частности, речь идет о 40 тысячах аппаратов «Герань-2», 5700 — «Гарпия-1» и примерно 34 тысячах аппаратов «Гербера» и других ложных целях. Для достижения этих показателей Россия развернула дополнительные производственные линии, в частности, в Ижевске и Елабуге.

Скибицкий подчеркнул, что страна-агрессор активно работает над тем, чтобы полностью отказаться от импорта и заменить все ключевые составляющие собственным производством.