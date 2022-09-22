Так бежали, что зубы потеряли: в Сети обнародовали фото покинутых позиций оккупантов

На фотографиях видна разбитая техника захватчиков, бутылки, старая обувь и каска, а также чья-то вставная челюсть.

В Сети обнародовали фото покинутых позиций так быстро убегавших оккупантов, что даже потеряли вставную челюсть.

Локация не указана, но можно предположить, что это уволена Харьковщина.

На фотографиях видна разбитая техника захватчиков, бутылки, старая обувь и каска и другие личные вещи захватчиков.

Фото обнародовал telegram-канал "Оперативный ВСУ".

"Бывшие позиции армии алкашей и стариков с накладными зубами — так убегали, что зубы потеряли", — говорится в сообщении.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, что у российских войск на Харьковщине была только одна линия обороны. Когда ее прорвали ВСУ, произошла "каскадная паника", что привело к тому, что оборона врага "посыпалась".

"Они просто собирались и убегали. Так произошло в Купянске, Балаклее, Изюме. Я думал, что мы хоть в Изюме окружим их ( по данным разведки, там было 10-12 тыс. военных – ред.), а они бросили все, что можно было оставить, занимали грузовики, собрали у местного населения автомобили, велосипеды и скрылись. Темпы отступления были такими безумными, что мы не успевали за ними продвигаться", — отметил эксперт.

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