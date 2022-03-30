"Так быстрее наступит мир": Зеленский рассказал, какие санкции может ввести Норвегия против РФ

Президент призвал не продавать РФ корабельное оборудование.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Норвегию ужесточить санкции против России. Поскольку это – единственное средство, которое может побуждать РФ искать мир.

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Об этом 30 марта во время выступления перед парламентом Норвегии сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Уверен, что страна, ежегодно обеспечивающая вручение Нобелевской премии мира, как никто другой понимает, чего стоит мир и как он нам нужен. Какое ценное каждое усилие на пути к миру. Поэтому новые санкционные пакеты должны вводиться еженедельно, без пауз. Чем больше крепкими они будут, тем скорее мы вернем мир. Я благодарен Норвегии за присоединение к санкциям ЕС. Но прошу вас сделать еще кое-что. Важно, чтобы европейские компании не помогали этой военной машине, которая убила тысячи наших людей, разрушила десятки городов полностью. Ни одной кроны, прошу вас, никакого евро налогов на помощь российской агрессии", — подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что норвежская компания MOTUS TECH и другие компании должны перестать поддерживать российскую способность уничтожать соседей.

"Как можно поставлять России корабельное оборудование, когда она использует свой флот для минирования моря и уничтожение каких-либо возможностей для свободного мореплавания? Также Евросоюз, а значит, я надеюсь, и Норвегия должна наконец реализовать запрет для российских судов пользоваться портами на континенте. Пока Россия блокирует наши порты, она не имеет права пользоваться всеми портами свободного мира. Хочу подчеркнуть: это не вопрос о деньгах, нет! Это вопрос о свободе и безопасности мореходности в мире", — подчеркнул президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 марта, выступил перед парламентом Норвегии.

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