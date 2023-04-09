"Так государство-террорист проводит это Вербное воскресенье": Зеленский отреагировал на гибель 11-летней девочки в Запорожье

Российские оккупанты осуществили обстрел города ракетами С-300, одна из которых попала в частный жилой дом.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку российской армии на город Запорожье, в результате которой под завалами дома погиб местный житель и его 11-летняя дочь.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в воскресенье, 9 апреля, когда христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье.

По словам президента, обстрел был совершен ракетами С-300.

“Попадание – в дом, жилой дом. Три человека были в нем. Мужчина, женщина и ребенок – девочка, ее звали Ирина, в этом году ей бы исполнилось 11 лет. Она погибла. Мужчина тоже”, — рассказал Зеленский.

Он выразил свои соболезнования родным и близким погибших и сообщил, что мать погибшей девочки находится в больнице в тяжелом состоянии, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

“Так государство-террорист проводит это Вербное воскресенье. Так Россия ставит себя еще в большую изоляцию от мира, от человечества”, — подчеркнул украинский президент.

Зеленский отметил, что во время светлого христианского праздника мы должны быть убеждены, что зло проиграет и верить в это.

“И мы – верим. Должны приближать проигрыш зла. И мы – приближаем. И мир – вместе с нами. Ежемесячно, еженедельно добавляется поддержка, увеличивается круг тех, кто поддерживает нас, кто поддерживает нашу смелость и нашу веру в жизнь”, — заверил он.

Напомним, в ночь на 9 апреля Россия нанесла удар по Запорожью, ракета попала в частный дом, погибли два человека: дочь и отец, мать удалось спасти.

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