Так ли страшен дрон "Ланцет", как его показывают: анализ российских видео

У России нет технической возможности производить "тысячи дронов в месяц", как уверяет роспропаганда.

Военный аналитик Александр Коваленко проанализировал несколько десятков российских пабликов и подсчитал количество публикаций видео с беспилотниками "Ланцет". Как оказалось, такой массовости, которая могла бы быть при производстве "тысяч дронов ежемесячно”, не существует.

“Ежемесячно отсутствуют публикации тысячи видео с ударами "Ланцетов". Нет сотен. Более того, их количество не превышает сотни!" – написал он по результатам анализа в своем Telegram-канале.

В течение трех месяцев, с мая по июль, эксперт получил следующие цифры по количеству видео с ударами "Ланцет":

май — 47;

июнь — 34;

июль – 55 (на 27.07).

При этом он отметил, что на некоторых видео поражался один и тот же объект несколькими "Ланцетами", особенно модификации "Ланцет-1".

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Случались видео поражения уже подбитой украинской техники, но с разных ракурсов, которые выдавались за разные видео. Особенно это дублирование касалось БМП M2A2 Bradley.

“Интересно и то, что все видео с "Ланцетами" пропагандисты сопровождают словом "Уничтожение". То есть они изначально исключают тот факт, что поражение "Ланцетом" может быть неудачным и даже не повредит технике, например, как в одном из видео с гаубицей Д-20”, — отметил Коваленко.

Поскольку даже с учетом статистики сбитых "Ланцетов" и условно не опубликованных видео, хвастливых видео россияне не публикуют тысячи или сотни ежемесячно, это, по словам аналитика, лишний раз подтверждает, что у России нет технической и технологической возможности производить тысячи дронов в месяц, не говоря уже о десятках тысяч.

Напомним, недавно российские пропагандисты разнесли дезинформацию о производстве в РФ 200 тысяч дронов "Ланцетов", которых вскоре якобы будет миллион.

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