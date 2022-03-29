"Так можно сказать и о Чернобаевке": Зеленский о сокращении боевых действий на Киевщине и Черниговщине

Завершается 34-й день полномасштабного вторжения России и успешной обороны украинцев.
Храбрые и эффективные действия украинских защитников вынуждают врага отступать.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении во вторник, 29 марта.
"Завершается 34 день полномасштабного вторжения России и нашей полномасштабной обороны, успешной обороны. Уверен, вы сегодня видели новость, что российское военное ведомство якобы решило сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях", — отметил он.
По словам президента, так можно сказать и о Чернобаевке – якобы российская авиация просто решила поменьше летать, а российская техника – поменьше ездить.
"Я благодарен всем нашим защитникам, всем нашим защитницам – всем, кто обеспечивает оборону Киева. Именно их храбрые и эффективные действия заставляют врага отходить на этом направлении", — сказал он.
Также Зеленский заявил, что у российской армии все еще есть значительный потенциал для продолжения атак против государства. Масштаб вызовов не уменьшился, подчеркнул глава государства.
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