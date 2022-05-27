"Так надо, идите обследуйте котельные": в Мариуполе оккупанты заявляют о "начале подготовки города к отопительному сезону"

"Так надо, идите обследуйте котельные": в Мариуполе оккупанты заявляют о "начале подготовки города к отопительному сезону"

В Мариуполе оккупационные власти заявляют о "начале подготовки города к отопительному сезону".

Для этого даже созвали совещание, но все это было больше похоже на пиар-мероприятие.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, 26 мая самопровозглашенный мэр Мариуполя Дмитрий Хаджинов, который ранее был тамадой, созвал совещание. Обсуждали "начало подготовки к отопительному сезону". Хотя в свете нынешних событий, готовить котельные к отоплению – невозможно.

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"Даже самый жестокий оптимист понимает, что без газо- и водоснабжения о централизованном отоплении не может идти речи. Даже в кулуарах задавали такой вопрос. На что получили ответ: "Так надо, идите обследуйте котельные". Оно понятно. Когда профессиональный тамада начинает управлять городом, то никаких последствий помимо катастрофических ожидать не стоит. Собственно, "документ" на рабочем столе тамады говорит сам за себя: "правила подачи тарелок" в действии", — отметил Петр Андрющенко.

Фото: соцмережі

Он также добавил, что газоснабжение отсутствует по всей области из-за повреждений российскими оккупантами газопровода. Хотя даже при его возобновлении, возобновить работу котельной не получится, потому что необходимо строить новую. А на это уйдет не меньше года.

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