"Так спешили, что ошиблись в определениях": "Укрэнерго" предупредило об очередном фейке пропаганды РФ

Россияне врут об экспорте электроэнергии.
Российские пропагандисты распространяют очередные фейки, чтобы убедить украинцев, что якобы в отключениях света виноваты энергетики, а не оккупанты, которые стреляют по критической инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без воды, тепла и света.
Об этом предупредило "Укрэнерго".
Кремлевские пропагандисты на этот раз врут о якобы "возобновлении экспорта" украинской электроэнергии, хотя государство еще 11 октября прекратило экспорт для стабилизации энергосистемы, выведенной из строя оккупанты РФ.
Для своей легенды враг публикует фейковое письмо от руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на украинское министерство энергетики.
"Авторы фейка настолько спешат, что обращаются от "совета директоров" Укрэнерго. Хотя у украинского системного оператора есть только Наблюдательный Совет и правление. "Совет директоров" есть у российского оператора сетей, от которых Украина отсоединилась 24 февраля навсегда. Это очередная неудачная попытка убедить граждан, будто бы в отключениях электроэнергии виноваты энергетики, а не 9 массированных волн российских атак", — говорится в сообщении.
В подтверждение того, что экспорт электроэнергии не происходит с 11 октября, в "Укрэнерго" обнародовали ссылку, по которой можно отследить соответствующую информацию на площадках европейских сетей.
"Призываем всех соблюдать информационную гигиену и получать информацию из официальных источников — государственных учреждений и компаний", — добавили в компании.
К слову, российские войска 16 декабря в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине, попав и по энергетической инфраструктуре, и по жилым домам. После атак в ряде населенных пунктов исчезли электроэнергия, тепло- и водоснабжение.
В настоящее время идет процесс возобновления работы энергосистемы Украины после обстрелов РФ
Впрочем, в Киеве утром 18 декабря уже полностью возобновили работу системы теплоснабжения.
Атомные станции также вышли на плановую мощность.
По словам главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, ближе к 20 декабря регион, в случае отсутствия новых атак оккупантов, вернется к плановым отключениям света.
Глава энергетического комитета парламента Андрей Герус тоже прогнозирует, что ситуация с электроснабжением в Украине будет оставаться сложной до 20 декабря, после чего объем отключений света должен уменьшиться.
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