"Так спешили, что ошиблись в определениях": "Укрэнерго" предупредило об очередном фейке пропаганды РФ

Российские пропагандисты распространяют очередные фейки, чтобы убедить украинцев, что якобы в отключениях света виноваты энергетики, а не оккупанты, которые стреляют по критической инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без воды, тепла и света.

Об этом предупредило "Укрэнерго".

Кремлевские пропагандисты на этот раз врут о якобы "возобновлении экспорта" украинской электроэнергии, хотя государство еще 11 октября прекратило экспорт для стабилизации энергосистемы, выведенной из строя оккупанты РФ.

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Для своей легенды враг публикует фейковое письмо от руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на украинское министерство энергетики.

"Авторы фейка настолько спешат, что обращаются от "совета директоров" Укрэнерго. Хотя у украинского системного оператора есть только Наблюдательный Совет и правление. "Совет директоров" есть у российского оператора сетей, от которых Украина отсоединилась 24 февраля навсегда. Это очередная неудачная попытка убедить граждан, будто бы в отключениях электроэнергии виноваты энергетики, а не 9 массированных волн российских атак", — говорится в сообщении.

В подтверждение того, что экспорт электроэнергии не происходит с 11 октября, в "Укрэнерго" обнародовали ссылку, по которой можно отследить соответствующую информацию на площадках европейских сетей.

"Призываем всех соблюдать информационную гигиену и получать информацию из официальных источников — государственных учреждений и компаний", — добавили в компании.

К слову, российские войска 16 декабря в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине, попав и по энергетической инфраструктуре, и по жилым домам. После атак в ряде населенных пунктов исчезли электроэнергия, тепло- и водоснабжение.

В настоящее время идет процесс возобновления работы энергосистемы Украины после обстрелов РФ

Впрочем, в Киеве утром 18 декабря уже полностью возобновили работу системы теплоснабжения.

Атомные станции также вышли на плановую мощность.

По словам главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, ближе к 20 декабря регион, в случае отсутствия новых атак оккупантов, вернется к плановым отключениям света.

Глава энергетического комитета парламента Андрей Герус тоже прогнозирует, что ситуация с электроснабжением в Украине будет оставаться сложной до 20 декабря, после чего объем отключений света должен уменьшиться.

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