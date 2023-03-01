Так тяжело еще никогда не было: защитник Бахмута рассказал об адской ситуации

Оккупанты подходят к городу малыми группами численностью 10-15 человек и расходятся, ожидая, пока к ним подтянутся другие группы.

Военнослужащий обороняющей Бахмут 93-й бригады "Холодный Яр" рассказал о сверхтяжелой ситуации. Оккупанты бьют из всего, что у них есть. Это – "Грады", артиллерия, минометы, авиация. Также они пытаются штурмовать город, бросая живую силу.

Об этом военный сообщил в эфире Эспрессо.

"Если ситуацию в Бахмуте называют красной, то я бы сказал, что она красная-красная. Там очень адски. Идут обстрелы самого города. Противник стреляет из всего, что имеет: "грады", артиллерия, минометы, авиация. Кроме того, подтягивается живая сила врага, которую прикрывает вражеская авиация, они подходят малыми группами, где-то по 5-10 человек, и расходятся по разбитым домам, ожидая, когда к ним подтянутся другие группы, и когда их накапливается соответствующее количество, тогда они могут продвинуться на какую-то улицу или еще до какого-нибудь здания", — рассказал о тактике врага украинский боец.

Военный добавил, что тяжелее всего — на северной стороны города.

"По моему мнению, будем ли мы держать Бахмут, или он будет стоять, зависит от бригад, стоящих по флангам, где враг пытается перерезать нам путь поставки боеприпасов. Мы предпринимаем все меры, чтобы этого не было. Однако, ситуация очень тяжелая, так тяжело еще в Бахмуте не было”, — сказал он.

Оборона Бахмута: что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля сообщил, что самой сложной на фронте остается ситуация в Бахмуте. Там интенсивность боев только нарастает.

Накануне в Бахмут приезжал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил. По его словам, ситуация в районе Бахмута очень напряженная. Он подчеркнул, что РФ бросила на Бахмутское направление наиболее подготовленные штурмовые отряды "вагнеровцев".

Новости войны на 28 февраля: на Бахмут снова бросили отряды "Вагнера"

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