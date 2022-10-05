"Так вы в самой ж*пе": оккупант, попавший в "котел" ВСУ, расплакался во время разговора с женой (видео)

Российский оккупант, оказавшийся в окружении ВСУ, разрыдался во время разговора с женой.
Вооруженные силы Украины доводят российских оккупантов до слез. Да, один из военных армии России расплакался в разговоре с женой, потому что украинская армия взяла их в "котел", а они не знают, что им делать.
Перехваченный разговор оккупанта с его супругой опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Нас вроде бы в окружение берут. Максимум нас может быть 500 человек. Может, успеем убежать куда-то. Якобы меня отправили, как медика, а по идее, я совсем здесь не медик. Я со всеми в окопе сижу. Я плачу", — сказал и разрыдался военный РФ.
"Так, грубо говоря, вы в самой ж*пе ", — коротко ответила жена оккупанта.
Других деталей, в частности, на каком направлении этот "храбрец" находится — неизвестно.
Напомним, в обороне армии РФ в Херсонской области произошел частичный обвал. Очень важной победой для украинских военных является освобождение Давидова Брода, где оккупанты имели достаточно крепкие позиции. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил – потеря российскими войсками Давидова Брода означает, что начала сыпаться линия фронта. Поэтому враг постепенно попадает в ловушку.
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