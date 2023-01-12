"Так выглядит безумие": что пишут западные СМИ о битве за Соледар

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ведут тяжелые бои за город Соледар Донецкой области и не собираются отступать.

Об этом пишет издание Al Jazeera в материале под названием "Так выглядит безумие".

"Захват (если он произойдет – ред.) Соледара будет первым достижением России в войне с августа", — отмечает издание.

Тактику, которую Россия и, в частности, "ПВК Вагнер" применяют под Бахмутом и в Соледаре, западные журналисты называют мясными волнами: когда ВСУ уничтожают одну группу плохо вооруженных оккупантов — часто из числа бывших заключенных, ее быстро сменяет другая.

Украина и Запад уже давно называют Соледар и Бахмут незначительными пунктами для дальнейшего хода боевых действий, ведь их захват не даст России значительных козырей в войне. Как говорится в материале, отчаянное желание Владимира Путина во чтобы ни стало захватить эти города, продиктованное политическими целями. Например, так российские власти могут продемонстрировать своему населению хоть какую-нибудь победу.

Также борьба за эти города стала личным делом амбициозного российского бизнесмена Евгения Пригожина, руководителя "вагнеровцев". И пока россияне не жалеют ресурс на захват этих городов, украинцы успешно выполняют стратегически более важную миссию по истощению оккупационных войск.

Что известно о ситуации в Соледаре

С начала 2023 года Соледар в Донецкой области стал местом самых ожесточенных боев на восточном фронте. Это небольшой (до 11 тысяч человек) промышленный город на севере Донецкой области. Путь от Соледара до Бахмута, который россияне пытаются захватить последние два месяца — полчаса на автомобиле. Окружение Бахмута и контроль над путями является целью оккупантов. Линия фронта приблизилась к Соледару летом 2022 года.

Накануне Генеральный штаб ВСУ заявил, что ВС РФ пытаются взять под контроль город Соледар и пути обеспечения украинских подразделений, но понесут большие потери. Бои за город продолжаются.

Глава российской "группировки Вагнер" Евгений Пригожин сказал, что наемники взяли под контроль весь Соледар. Минобороны России заявило, что оккупанты блокировали Соледар с северной и южной сторон и ведут бои в самом городе.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои.

"После потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха", — уточнила она.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что даже при возможном захвате Соледара, россияне не смогут оцепить Бахмут, который и является их настоящей целью.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко комментировал тяжелую ситуацию в Соледаре и заявил, что в результате боевых действий практически вся инфраструктура населенного пункта уничтожена.

Сценарии событий на фронте; планы оккупантов; битва за Соледар; угроза из Беларуси - Дмитрий Снегирев

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