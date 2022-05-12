"Так звучит ад": оккупанты продолжают сбрасывать на "Азовсталь" мощные бомбы и ракеты (видео)

Российские войска не перестают атаковать мариупольский завод "Азовсталь".
Советник мэра Петр Андрющенко опубликовал видео обстрелов и ракетных ударов по заводу.
Видео последствий атаки РФ Андрющенко разместил на своем Telegram-канале.
"Так звучит ад. Так выглядит несгибаемость. Бомба за бомбой. Снаряд за снарядом. Мы все в безвозмездном долге перед защитниками Мариуполя.
На кадрах можно услышать свист бомб и снарядов, которые постоянно сбрасывают на "Азовсталь" российские оккупаны. Также виден почти уничтоженный завод, который до сих пор стоит, несмотря на непрерывные атаки россиян.
Напомним, Мариуполь в составе ДНР готовят к присоединению к России. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ссылаясь на местные СМИ и самопровозглашенного "мэра", называет возможной датой проведения "рефендума" 15 мая.
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