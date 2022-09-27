"Такая мясорубка будет там происходить": эксперт рассказал, как Россия использует мобилизованных

Первые партии мобилизованных россиян будут направлены в Украину, чтобы, возможно, закрыть имеющиеся "дыры" на фронте. Первую партию украинские войска могут быстро перебить, ведь это не обученные бойцы.

Следующие мобилизованные россияне, возможно, будут иметь хотя бы базовую подготовку. Однако это зависит от того, что случится с теми, кого первыми будут бросать на войну.

Об этом военный обозреватель Денис Попович рассказал "24 каналу".

"Если их перебьют в ближайший срок, чего нельзя исключать, потому что это не обученные люди, возможно, россиянам придется бросить туда следующую партию. И этот конвейер запустится, и такая мясорубка там будет происходить", — прогнозирует эксперт .

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Он добавил, что в таком случае российских бойцов просто не будут успевать учить.

Попович также объяснил, что первый этап мобилизации в РФ направлен на переформирование и наполнение фронтовых частей армии оккупантов.

"Я прогнозировал, что это произойдет в течение трех-четырех недель. Собственно, это время, которое нужно для минимальной подготовки людей. Если они бросают их сразу, а об этом есть определенные свидетельства, – очень трудно прогнозировать поведение людей, которые из теплого дивана оказались на фронте за несколько дней", – отметил военный обозреватель.

Он рассказал, что каждый мобилизованный в РФ будет назначен на отдельную должность, предусматривающую определенный круг задач.

"Не может быть такого, чтобы они взяли мобилизованного и сделали из него вьючное животное. Он должен выполнять какие-то обязанности. А если он исполняет какие-то обязанности – тогда на него возлагаются люди, с которыми он служит. Если этот человек не устойчив – может быть все, что угодно", – заметил Попович.

Напомним, по оценкам военного аналитика Сергея Грабского, российские власти пытаются любым способом забросать фронт "пушечным мясом", чтобы удержать позиции, а затем подтянуть необходимое количество войск.

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