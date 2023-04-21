"Такие случаи будут случаться чаще": Игнат отреагировал на удар по Белгороду

Спикер Воздушных сил ВСУ считает, что такие случаи будут повторяться.

В России могут участиться случаи, похожие на взрыв авиационного снаряда в Белгороде. Все из-за попыток окупантов быстро нарастить их производство за счет качества.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, подобные бомбы могли падать и в других местах России.

"Потому что делают они все быстро, применяют их все больше. А там, где быстро делать, халатно относиться к этой работе, будут чаще случаться и такие случаи", говорит Игнат.

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Он добавил, что эта бомба на вооружении россиян еще с советских времен, но требует модернизации и установки GPS-навигации и крыльев.

При этом он предупредил, что угроза использования оккупантами подобных авиабомб будет только усиливаться.

"Бомб у них достаточно", – подчеркнул он.

Напомним , власти Белгорода признали, что целенаправленно сбросили авиабомбу на город, чтобы не деморализовать граждан. Руководство РФ боится признавать, что их страна может оказаться незащищенной.

Добавим, в Сети опубликовали видео с камер наблюдения, которые зафиксировали, как поздно вечером 20 апреля боевой самолет государства-агрессорки случайно сбросил бомбу на российский город Белгород вблизи границы с Украиной.

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