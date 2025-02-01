"Такие варианты рассматриваются": Братчук ответил, будут ли россияне атаковать Днепропетровщину

Сейчас у российской оккупационной армии вряд ли есть ресурсы для наступления на Днепропетровскую область. Но украинское военное командование, вероятно, рассматривает разные варианты развития событий, в том числе попытки врага на западе Донецкой области продвигаться в западном направлении, на Днепропетровщину.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в интервью "Главреду".

"Россияне ищут маршруты, чтобы перерезать наши логистические пути, которые обеспечивают локации и оборонные узлы в Донецкой области с целью дальнейшего проведения боевых действий. Поэтому враг может рассматривать определенные маневры по отношению к Днепропетровской области для продвижения именно Донбасом", — пояснил Братчук.

Он отметил, что сейчас все внимание сосредоточено на Донецком театре боевых действий.

"Другие варианты у врага действительно существуют, но мне несколько непонятна ситуация, когда некоторые ежедневно упорно подсчитывают расстояние на карте, на которое враг продвинулся в сторону Днепропетровской области. Я не говорю, что надо молчать, однако, на мой взгляд, эти подсчеты создают неправильный эмоциональный фон для людей", – отметил спикер.

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По его словам, в Днепропетровской области ведутся "очень интенсивные и профессиональные работы" по строительству фортификаций. К выполнению этой важной задачи привлечены как военные, так и местные и областные власти.

Напомним, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что эвакуацию на Днепропетровщине пока не объявляли. Впрочем, он призвал жителей заранее уехать с прифронтовых территорий области, граничащей с Донбассом.

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