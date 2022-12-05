"Таких действий по уничтожению "русского мира" я не припомню" – русский писатель о войне в Украине

Русский писатель рассказал, как Россия, в войне против Украины, на самом деле уничтожает себя, как государство.

Начав в феврале полномасштабную войну, которая длится уже более девяти месяцев, Россия, выполняя свою задачу истощать, разрушать и оккупировать Украину, одновременно и дальше истощает и разрушает себя.

Об интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал российский писатель Михаил Веллер, живущий в Эстонии.

"Действия по уничтожению того самого "русского мира" о котором вы меня спросили года три назад: "Что это такое?" А я ответил: "Спросим того, кто это придумал". Таких действий я не вспомню с давних времен. Потому что даже во время страшной Второй мировой войны все было как-то проще... Сейчас происходит тупое уничтожение славянского мира", – сказал Веллер.

В качестве примеров он вспомнил русских царей Ивана Грозного и Петра I, которые из-за экспансии увеличивали территории государства. По мнению Веллера, в их действиях "содержание абсолютно понятно" – это "жесточайшие средства, но модернизация чрезвычайно отсталого феодального государства".

Однако в том, что сейчас делает Россия – нет смысла.

"И дальше уничтожают экономику, уничтожают промышленность, уничтожают человеческий потенциал, который сегодня непоправим, потому что на демографическом схлопывании находятся все белые народы. И вот с этой удивительной тупостью продолжается вот это самоуничтожение", – резюмировал писатель.

Война России против Украины

Ранним утром 24 февраля Россия напала на Украину, начав полномасштабную войну. Президент России Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.

В преддверии нападения, 21 февраля, Путин официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР". В присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника Путин подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

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