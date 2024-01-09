"Таких случаев десятки": Офис генпрокурора о расстреле военных ВСУ в районе Роботиного

В одном из районов Запорожской области – возле Роботино – россияне расстреляли бойцов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины. О преступлении оккупантов стало известно в конце декабря.

Глава "департамента войны" Офиса генпрокурора Юрий Белоусов подтвердил – видео с расстрелом россиянами украинских военнопленных в Запорожской области – настоящее. Данные жертв оккупантов уже установлены.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

Как отметил сотрудник Офиса генпрокурора, есть основания полагать, что расстрел совершили солдаты 76-й так называемой "Псковской" дивизии, которые известны своими жестокими действиями в Киевской области. Эта информация проверится, ведется ли работа по выходу на конкретных людей. Также собираются данные о количестве казней украинских военнопленных россиянами, а также подвергшихся пыткам.

"Это точно не редкие случаи, это система. Есть несколько десятков подтвержденных фактов смертной казни военнопленных. В принципе, преступления в отношении военнопленных уже формируются в отдельное направление. Пытки, жестокое обращение – самое распространенное преступление. Фактически все наши военнопленные, которые содержались у врага – их тысячи, – подверглись жестокому обращению, пыткам", — отметил Юрий Белоусов.

Он также напомнил, что недавно было обнародовано видео, как оккупанты в Запорожской области используют украинских военнопленных как "живой щит". Это отдельное военное преступление.

"Мягко говоря, нормальные военные так не совершают, такие преступления демонстрируют уровень культуры нашего врага", — подчеркнул глава "департамента войны" Офиса генпрокурора.

Напомним, военный прокомментировал усиление мобилизации – "большинство мужчин не хотят служить".

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