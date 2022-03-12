"Таких сволочей, как они, я в своей жизни еще не видела": россиянка из Гостомеля о российских оккупантах

Россиянка, проживающая в Гостомеле, высказала свое мнение о "русском мире".
Россиянка, которая живет в Украине, во время эвакуации из временно оккупированного Гостомеля, высказала свое мнение о русских войсках.
Женщина призналась, что таких "сволочей" еще в жизни не видела. Она не просила их "освобождать" ее.
"Я сама россиянка и я должна сказать, что я всю жизнь мечтала вернуться на свою родину, но на данный момент, я должна сказать, что таких сволочей, как они, я в своей жизни еще не видела. Я никогда не могла подумать о том, что они приедут меня "защищать". Я их просила об этом? Я просила Кадырова забрать мое золотое колечко себе на ворота? Нет! Суки они!" – сказала женщина.
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