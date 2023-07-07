Такое только в кино: в соцсетях рассказали историю защитника, который ползком выбирался 8 дней к своим

Парень оказался почти на самых позициях врага, оккупанты были в соседних домах.

В украинском Telegram-канале "Буревій" рассказали удивительную историю спасения украинского военного, сумевшего выжить и выбраться к своим, попав в окружение.

По словам его сослуживцев, боец пропал без вести во время штурма позиций окупантов. На каком направлении это произошло и о каком подразделении идет речь, не уточняется.

Парень, которого побратимы уже "похоронили", вышел на украинские позиции пешком.

"Это просто чудо, я такое видел только в фильмах", – отмечает автор канала и добавляет, что за все время полномасштабной войны это первый случай в бригаде.

"Обычно ждут 1-2 дня, и если боец не возвращается, то это примерно в 90% случаях погибший к телу которого нет возможности подойти, или только в 10% случаев — пленный. Но как и написано в открытых источниках, через 1- 2 дня происходит уведомление семьи, им говорят, что их родственник пропал без вести", – говорится в сообщении.

Как оказалось, парень был контужен, забежал почти в оккупаты, нашел заброшенные подвалы и скрывался там.

У него не было запаса пищи и воды на 8 дней, поэтому он искал хоть какую-нибудь еду в заброшенных домах.

"Слышал голоса окупантов, которые были от него на расстоянии до 100 м, в соседних домах и просто молился, чтобы его не нашли", — отмечает автор канала.

Парень ползком выбирался 8 дней и все же сумел выбраться к своим.

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