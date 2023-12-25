Такое уже было: военный эксперт напомнил, как ВСУ сбивали российские Су-34

Силы обороны за три дня сбили пять российских истребителей. Кроме многоцелевого Су-30, поразили четыре бомбардировщика Су-34 – на юге и в Донецкой области.

Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал "24 Каналу", что Воздушные силы очень хорошо спланировали эту операцию, а ее подготовка длилась долгое время.

Эксперт также напомнил о предыдущих неудачах россиян, когда ВСУ уничтожили их истребители и летчиков, в том числе и на территории России.

Свитан напомнил, что похожая ситуация была в марте 2023 года, когда российский Су-34 сбрасывал управляемые авиационные бомбы (УАБы) на Авдеевку.

"Никопольский зенитный полк охотился за вражеской авиацией возле Енакиево в режиме засады. Они расположили ЗРК С-300, не включая его, недалеко от линии фронта, и ждали пока появится Су-34. Когда же украинские защитники выключили С-300, они Российские летчики понимали, что эти системы не работают ракетами к этой дальности и подошли ближе, тогда украинские военные на несколько секунд включили локатор, захватили цель, запустили ракеты и отминусовали Су-34. После этого наши воины отошли с места запуска ракет.", – напомнил эксперт.

Сбитие российских истребителей на Брянщине

Однако уже 13 мая оккупанты снова попали в такую же ситуацию в Брянской области России.

Тогда оккупанты прикрыли Су-34 истребителем Су-35 и вертолетами Ми-8, выполнявшими роль постановщиков препятствий.

Тогда работала система Patriot, которая также была выключена, пока вражеская авиация не подошла на расстояние 30 – 40 километров, и после включилась, ликвидировав все четыре российских борта. Также был ликвидирован пятый борт – поисково-спасательный вертолет Ми-8.

Очередная неудача под Крынками

Две пары Су-34 в 30-40 км от Крынок в Херсонской области пытались сбросить КАБы. Тогда ВСУ использовали либо С-300, либо систему Patriot, и россияне потеряли три своих борта.

"Шесть летчиков (по два в каждом самолете) принудительно катапультировались, однако среди них были и погибшие. После этого поднялся российский поисково-спасательный вертолет, но его украинские защитники уже не стали сбивать, а свернулись и покинули позиции. Украинские силы отминусовали 150 миллионов долларов у россиян (один Су-34 стоит $50 млн), а также 6 летчиков. Учеба каждого летчика длится до 10 лет", – резюмировал Роман Свитан.

Напомним, эксперт объяснил, являются ли для оккупантов критическими потери Су-30 и Су-34.

Читайте также: