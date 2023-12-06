Такого ада давно не было: военный ВСУ рассказал, что происходит на Бахмутском направлении

Военнослужащий 93-й бригады "Холодный овраг" Андрей Бабичев отметил, что на Бахмутском направлении враг продвинулся к окрестностям Богдановки.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Последние три дня очень адски на Бахмутском направлении, такого давно не было. Круглосуточно раздается канонада артиллерии с обеих сторон. Минусовая температура, грязь замерзла, погода ясная, и это способствует хорошей работе артиллерии и БПЛА. Сейчас враг сильно пошел, и давит нас возле Богдановки, которая расположена южнее Бахмута и Хромового. Враг практически дошел до окраин Богдановки, там идут очень ожесточенные бои. ВСУ перекапывают живую силу оккупантов, но россияне постоянно добавляют туда солдат. Не знаю сколько надо снарядов, чтобы уничтожить их всех", - рассказал Бабичев.

По словам военного, с обеих сторон работает пехота, но захватчики преобладают именно в живой силе.

"Также противник использует авиацию и "Ланцеты". Артиллерия плотно работает, как с нашей стороны, так и со стороны врага, никто не хочет отступать. На этом направлении мы уже стоим в глухой обороне. Иногда какая-то посадка может несколько раз в день переходить с рук в руки. На прошлой неделе мы имели успех у Клещиевки. ВСУ отразили позиции, где продвинулся враг, оборона там стоит крепко", — сказал Бабичев.

Ранее сообщалось, что российские захватчики у Бахмута стали еще более наглыми, ведь получили подкрепление "элитными подразделениями".

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