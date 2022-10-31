"Такого еще не было": Игнат объяснил, благодаря чему ПВО сбила беспрецедентное количество ракет РФ

ПВО утром 31 октября сбила 44 из более чем полсотни ракет РФ, что является беспрецедентно высоким результатом.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "РБК-Украина".

Игнат отметил, что залогом успеха сил ПВО является опыт, разведка и нрав.

"Да, были и 100% результаты, когда 4 из четырех или 7 из 8 избивали, 9 из 12. Но при таком массовом использовании ракет такого высокого процента не было, было 50-55%. А здесь около 80%. Это беспрецедентно классный результат. Работали все – средства, огневые группы, ЗРК, это результат их работы", – рассказал спикер командования Воздушных сил.

Впрочем, Игнат отметил необходимость усиления и модернизации ПВО.

"Нужно ли нам еще больше ПВО? Нам нужно, учитывая все это, полностью заменить ПВО. То, что мы имеем – это советские образцы. И не только по техническому составу, но и по ракетам", – объяснил Игнат.

Как сообщалось, реагируя на очередные ракетные обстрелы Россией, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал партнеров немедленно передать Украине системы ПВО.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый во время массированной атаки РФ утром 31 октября высоко оценил работу сил ПВО в туманной погоде, отметив, что они титаны. Садовый призвал донатить на украинскую армию.

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