Такого еще не было с начала войны: российская армия понесла рекордные потери в октябре

Вооруженные силы Украины / © Associated Press

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Российская армия в октябре 2026 года понесла рекордные потери в живой силе с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на 29 октября Силы обороны Украины обезвредили 49 040 российских военных.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Потери России в октябре 2026 года: Генштаб сообщил о рекорде

По данным Генштаба, 49 040 военных — самый большой месячный показатель потерь российской армии с начала полномасштабной войны. При этом до завершения октября остается еще трое суток.

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«Новый рекорд от Сил обороны Украины! По состоянию на 29 октября 2026 года, общие боевые потери противника в живой силе за текущий месяц составляют 49 040 человек», — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2024 года. Тогда, по данным украинского командования, потери российской армии составили 48 670 военных.

Сколько военных РФ теряет каждый день: данные Генштаба

В Генштабе отметили, что среднесуточные потери российской армии в октябре составляют около 1750 военных. Украинское командование также обратило внимание на динамику потерь оккупационной армии в 2026 году.

«Потери армии РФ стабильно растут: в феврале 2026 года — 26 090 человек, в сентябре — 46 230, в октябре — 49 040», — сообщили в Генштабе.

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В Генеральном штабе заявили, что нынешние темпы потерь создают для российской армии все более серьезные проблемы с пополнением подразделений.

«Темпы потерь превышают способность противника пополнять свои подразделения. Каждый месяц войны стоит армии РФ все дороже», — отметили в Генштабе.

В командовании добавили, что украинские военные будут продолжать наносить потери российским оккупационным войскам.

«Силы обороны Украины продолжат наносить оккупантам потери до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины», — заявили в Генштабе.

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Напомним, ранее ТСН.ua писал, что российская армия установила рекорд по суточным потерям. По данным Генштаба, только за 21 октября войска РФ потеряли около 2250 военных убитыми и ранеными. Предыдущий самый высокий показатель фиксировали в декабре 2024 года — тогда потери РФ за сутки составили 2200 человек.

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