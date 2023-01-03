Такого еще не было: в ВСУ рассказали, сколько вражеских дронов сбила ПВО за 2023 год

Силы ПВО Украины за первые двое суток 2023 года, 1-2 января, уничтожили 84 БПЛА врага. Это 100% результат.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат отметил, что страна-террорист РФ пытается истощить людей, технику ПВО и снизить запас украинских зенитных ракет.

В этом контексте он подчеркнул, что необходимо и дальше усиливать процесс предоставления Украине систем ПВО, потому что они крайне эффективны.

"Мы таких результатов не достигали еще никогда. Даже истребители поднимаются в воздух, чтобы сбивать эти БпЛА... поэтому нам нужны новые современные самолеты (речь идет о F16), у которых есть новейшие радары, новейшие ракеты", — сказал спикер.

Напомним, ночью 2 января российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136". ПВО уничтожила все "шахеды", которые запустили оккупанты, а еще два "Орлан-10" и Х-59.

В свою очередь президент Владимир Зеленский 2 января предупредил, что Россия планирует новую длительную атаку иранскими "шахидами".

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк также предупредила, что войска агрессора России могут готовиться к новой ракетной атаке.

Также ранее Гуменюк говорила, что Россия может атаковать Украину дронами, пока готовится к новому массированному ракетному удару.

Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что Россия использует для ударов по Украине иранские дроны-камикадзе Shahed, чтобы перегрузить противовоздушную оборону и запугать украинцев. На попадание беспилотника в цель оккупанты даже не рассчитывают.

В Минобороны объясняли, как погода влияет на возможности россиян обстреливать Украину.

Читайте также: