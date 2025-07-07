"Такого еще не было за три года": ВСУ о рекордном давлении РФ на Запорожском направлении

Военные ВСУ. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В Запорожском направлении зафиксирована рекордная за три года интенсивность штурмовых действий со стороны российских войск. По словам заместителя командира батальона 65-й отдельной механизированной бригады с позывным Forest, противник постоянно атакует по всей линии столкновения, используя новую тактику.

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Ситуация в Запорожском направлении фронта. / © Deepstatemap

"Враг действует малыми группами по 3-4 человека, иногда на баги или мотоциклах, без применения тяжелой техники. В 2022 и 2023 годах интенсивность была значительно ниже. Такого, как сейчас, мы еще не видели", - рассказал офицер.

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Кроме активных наземных атак, наблюдается рост использования дронов — как ударных FPV, так и разведывательных, а также артиллерийских обстрелов.

Согласно его словам, цель противника – перерезать логистику в направлении Донецка, захватить Орехов и выйти на Мариупольскую трассу. Далее враг будет пытаться продвигаться к Каменскому и Камышевахе.

"Очевидно, что россияне планируют продолжать эти штурмы на протяжении всего лета", - подытожил военный.

Ранее представитель оперативного командования Владислав Волошин заявил, что ситуация на южном фронте Украины остается непростой, однако украинские силы полностью контролируют обстановку.

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