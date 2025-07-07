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"Такого еще не было за три года": ВСУ о рекордном давлении РФ на Запорожском направлении
В Запорожском направлении русские войска усилили штурмы малыми группами, используя дроны, баги и мотоциклы. ВСУ фиксируют наибольшую активность за три года.
В Запорожском направлении зафиксирована рекордная за три года интенсивность штурмовых действий со стороны российских войск. По словам заместителя командира батальона 65-й отдельной механизированной бригады с позывным Forest, противник постоянно атакует по всей линии столкновения, используя новую тактику.
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Враг действует малыми группами по 3-4 человека, иногда на баги или мотоциклах, без применения тяжелой техники. В 2022 и 2023 годах интенсивность была значительно ниже. Такого, как сейчас, мы еще не видели", - рассказал офицер.
Кроме активных наземных атак, наблюдается рост использования дронов — как ударных FPV, так и разведывательных, а также артиллерийских обстрелов.
Согласно его словам, цель противника – перерезать логистику в направлении Донецка, захватить Орехов и выйти на Мариупольскую трассу. Далее враг будет пытаться продвигаться к Каменскому и Камышевахе.
"Очевидно, что россияне планируют продолжать эти штурмы на протяжении всего лета", - подытожил военный.
Ранее представитель оперативного командования Владислав Волошин заявил, что ситуация на южном фронте Украины остается непростой, однако украинские силы полностью контролируют обстановку.