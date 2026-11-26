Потери окупантов / © Associated Press

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За первые 25 дней ноября 2026 г. армия РФ потеряла 55 629 военнослужащих. Это самый большой показатель месячных потерь оккупантов за все время полномасштабной войны, хотя до конца ноября остается еще пять дней.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Предыдущий антирекорд российская армия установила всего месяц назад — в октябре 2026 года, когда потеряла 54 400 человек. Однако уже за 25 дней ноября этот показатель был превышен на 1229 военных.

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По данным Генштаба, ежесуточно российская армия теряет в среднем более 2 200 военнослужащих. Это примерно 93 человека каждый час.

В Генштабе отмечают, что такие потери являются результатом ежедневной работы украинских защитников по всем направлениям фронта.

Пехотинцы, артиллеристы, операторы беспилотных систем, десантники, летчики и военные других подразделений срывают российские штурмы, уничтожают личный состав и технику противника.

В то же время ноябрь еще не завершился, поэтому итоговые потери российской армии за месяц могут оказаться еще больше.

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Россия скрывает реальные потери на войне

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что, согласно данным со сломанной базы Росстата, с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли или пропали без вести по меньшей мере 720 тысяч российских военных. По оценкам аналитиков, часть погибших могут записывать как пропавшие без вести, чтобы скрыть подлинные масштабы потерь.

В Кремле эти данные были отвергнуты. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков призвал игнорировать подсчеты независимых журналистов и ссылаться исключительно на информацию Минобороны РФ. В то же время само ведомство не публикует официальные данные о погибших с сентября 2022 года, когда тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявил о 5937 потерях.

Как сообщало Politico, российские власти все жестче скрывают информацию о погибших: закрывают базы данных, ограничивают доступ к документам, а ФСБ патрулируют кладбища. В частности, в Ярославле мужчину приговорили к 14 годам колонии по делу, связанному с фотографированием могил российских военных.

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