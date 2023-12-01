"Такого не делала ни одна армия мира": Братчук — о действиях ВСУ на левом берегу Херсона

Полтора года назад никто не мог подумать, что ВСУ будут на левом берегу.

Вооруженные силы Украины находятся на левом берегу Херсонской области. Это уникальная операция, подобных которой не совершала ни одна армия мира.

Об этом в эфире телеканала FREEDOM заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

О перспективах говорить не буду, потому что это определенный прогноз на ближайшее будущее. Это покажет время. Надо исходить из того, какие задачи стоят перед подразделениями Вооруженных сил Украины, которые сегодня находятся на левом берегу Херсонской области», – отметил Братчук.

Год-полтора тому кто бы мог подумать и кто бы мог говорить о том, что ВСУ будут на левом берегу? Сегодня Вооруженные силы, наши подразделения ценой огромных усилий, потерь, большого количества раненых и, прежде всего, многих уничтоженных врагов и боевой российской техники находятся на левом берегу. Это уникальная операция”, — подчеркнул спикер.

По его словам, такого не делала ни одна армия мира: “Даже несмотря на то, что Днепр может быть где-то более узким, где-то шире, но не было еще преодоления такого водяного препятствия после Второй мировой войны. Это сделали Вооруженные силы Украины.

“Ключевой момент – нас слушают и читают не только наши родные и друзья, но и наши враги. Поэтому я хочу обратиться ко всем. Есть главный постулат – это то, что правый и левый берег Херсонской области будут вместе. Это, к сожалению, не произойдет сегодня или завтра. Но это будет обязательно”, – резюмировал Братчук.

Напомним, вооруженные силы Украины удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области.

Накануне аналитики сообщили, что ВСУ продлили наземные атаки на левом берегу Днепра в Херсонской области и продвинулись возле Крынок.

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