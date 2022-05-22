Такого не делала ни одна армия в истории: основатель полка "Азов" рассказал детали авиапрорыва блокады Мариуполя

Андрей Билецкий отметил исключительный героизм экипажей вертолетов, летавших в оккупированный Мариуполь.

Более пяти раз опрокидывали помощь украинским защитникам на "Азовстали" в Мариуполе. По словам первого командира и основателя полка "Азов" Андрея Билецкого, таких сделок история еще не знала.

Об этом Билецкий рассказал в интервью "Украинской правде".

Украинские пилоты вертолетами доставляли в заблокированный Мариуполь подкрепление, вооружение, лекарства и прочее необходимое защитникам. Также они забирали раненых и тела убитых.

Как сообщил учредитель "Азова", спецоперация авиапрорыва была спланирована и проводилась под эгидой Главного управления разведки Минобороны Украины. Сам Белецкий занимался организацией десанта. Благодаря спецоперации удалось переправить вертолетами для усиления обороны города 72 бойца "Азова".

"То есть сначала все было хорошо. А под конец понятно, что враг развивается, смотрит, он понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты. В этих попытках надо прежде всего выделить героизм и максимальный профессионализм украинских летчиков. Ни в каких "падениях черного ястреба" никогда американцы" не позволяли себе входить на более сотни километров в глубоко эшелонированную систему ПВО при патрулировании истребителей врага в воздухе. Таких операций никогда в истории человечества не было", – сказал он.

Одним из первых, кто был доставлен вертолетом в Мариуполь, стал "азовец" "Кельт", он погиб на следующий день.

"Погиб так, как и хотел, кстати. Он многим друзьям говорил: "хочу дома умереть". И погиб он на соседней улице от дома, где родился и вырос. Погиб прямо в сердце своей малой родины", — отметил Билецкий.

Доставляли вертолетами в Мариуполь также медиков.

"В последний вылет в вертолете согласились лететь врачи. Это была медсестра, анестезиолог, два хирурга — всего 5 представителей медицинского персонала, гражданских. Это люди из Днепра… Это действительно для меня герои", — рассказал Билецкий.

По его словам, всем было тяжело лететь, но тяжелее всего первому и тем, кто уже знал, что россияне вычислили трассу полета и расположили соответствующим образом средства ПВО.

"Они летели, четко понимая, что вероятность (погибнуть — ред.) просто огромна. Но они летели, потому что понимали, что там умирают наши", — подчеркнул Билецкий.

Относительно истории командира первого экипажа вертолетов Белецкий сказал, что она достойна экранизации.

"Возможно, после войны или даже во время войны она будет экранизирована. Это история для фильма. Но пусть этот человек сам расскажет. Это уже должен рассказывать офицер, пилот. А ему есть что рассказывать. Он жив-здоров", — констатировал первый. командир "Азова".

Напомним, 20 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что из "Азовстали" эвакуировали практически всех людей. По данным министерства обороны Великобритании, из "Азовстали" эвакуировали 1700 защитников Мариуполя, украинские власти не называют количество военных.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.