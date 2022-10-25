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Такого не прощают: в Днепре российская ракета убила беременную женщину (фото)

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Такого не прощают: в Днепре российская ракета убила беременную женщину (фото)

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Российские террористы продолжают убивать украинцев.

Во вторник, 25 октября, российские террористы ракетами обстреляли Днепр. Из-за российских обстрелов погибла беременная молодая женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Российский удар по Днепру унес жизни молодой женщины, которая была при надежде… Нелюди. Такое не прощают", — написал Резниченко.

Информацию также подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он назвал действия оккупационной армии очередным терактом на территории Украины.

"Очередной теракт. В результате обстрела россиян в Днепре есть погибшие. Среди них — беременная женщина. Трусы и военные неудачники убивают гражданских. Другие неудачники из Тик-Тока призывают "сжигать" украинцев. Ответственность за это будет максимально жесткой", — написал Ермак.

Ракетный обстрел Днепра 25 октября: что известно

В Днепре вечером 25 октября после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российские террористы обстреляли автозаправочную станцию в Днепре. На месте происшествия вспыхнул пожар.

Впоследствии стало известно, что на месте трагедии погибли два человека, еще три человека получили травмы. На месте трагедии работают все экстренные службы.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
5680
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