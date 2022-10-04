"Такого понятия не существует": Жданов прокомментировал данные о едущем в Украину ядерном поезде России

Если бы этим поездом транспортировался ядерный заряд, то реакция Запада была бы совсем другой.

Не существует такого понятия, как ядерный военный эшелон, о котором заявили западные СМИ. Возможно, речь идет о железнодорожном баллистическом ракетном комплексе. Однако везти его в Украину нет смысла из-за немалой дальности полета ракеты.

Это объяснил военный эксперт Олег Жданов.

"Относительно поезда. Ядерный военный эшелон — такого понятия не существует. Есть ЖБРК — железнодорожный баллистический ракетный комплекс. Дивизия, на вооружении которой стоит этот комплекс, она единственная в РФ и расположена в городе Нижний Тагил. В районе этого города расположено спецдепо этого комплекса. Этот комплекс – это баллистическая ракета, межконтинентальная. У нее минимальная дальность – 6000 км. Везти ее на территорию Украины нет смысла. Шесть тысяч – это дальность, с которой начинается поражение этой ракетой. Ближе она не летит. Вот такая ее особенность", – объяснил эксперт.

Он добавил, что такие эшелоны в советское время курсировали по территории СССР. Кстати, соответствующие спецдепо тогда были расположены только в России и Украине, их всего было два. Вооруженная таким комплексом была Хмельницкая ракетная дивизия.

Жданов предположил, что журналисты могли подразумевать командный пункт на базе железной дороги для управления ядерными силами РФ.

"Ядерный военный эшелон – возможно, имеется в виду поезд. Это командный пункт на базе железной дороги для управления ядерными силами Советского Союза. Тоже такой поезд был, он есть в РФ. У нас ничего этого нет. Поэтому может передвигаться командный пункт", – сказал военный эксперт.

"Я думаю, что если бы перемещался ядерный заряд, то реакция Запада была бы совсем другой. Все места хранения верифицированы. В России их – около 12 и все они расположены за Уралом", – подчеркнул Жданов.

Напомним, издание Times сообщило, что по России едет ядерный поезд в направлении украинской границы. Издание перепечатало фото колонны БМП-97, опубликованной пророссийскими телеграммами-каналами. Журналисты спекулируют: это значит, что президент РФ Владимир Путин планирует испытание ядерного оружия, вероятнее всего в Черном море. НАТО уже предупредило союзников о возможных ядерных испытаниях.

Ядерный поезд едет по России в сторону украинской границы

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