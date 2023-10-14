"Такого у россиян не было нигде": Буданов рассказал о большом "ментальном поражении" оккупантов

В результате контрнаступления в Харьковской области год назад украинские воины освободили более 10 тысяч кв. км территории и пол тысячи населенных пунктов. Россияне не были готовы к такому развитию событий.

Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что эти события войдут в историю.

"Они (оккупанты – ред.) не были к этому готовы абсолютно. Если вспомнить медийную активность, даже такие откровенные пропагандисты, как Симоньян, Соловьев, тогда замолчали и понемногу говорили – так что же это происходит, мы теряем, нас выбивают. Они были растерянные. Вопрос в обществе появился — а как это может быть, чтобы Россию выбили? Такого ментального поражения, как на Харьковщине, у них не было нигде", — сказал он.

В то же время Буданов убежден, что харьковское контрнаступление навсегда останется в истории.

"Я вам гарантирую, что в российской истории эта страница даже не упомянет", — добавил он.

Напомним, в конце августа украинская армия пошла в контрнаступление на Харьковском и Херсонском направлениях. Сначала Вооруженные силы приступили к операции на южном направлении, а через несколько дней украинские защитники прорвали оборону врага на Харьковском направлении.

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