Такого ужаса не было в мире: сколько ракет и дронов Россия выпустила по Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в небе над Украиной было уничтожено 1709 российских ракет разных типов.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ, генерал-лейтенанта Николай Олещук, подводя итоги 2023 года.

Среди них:

Х-101/555/55: выпущено – 1360, уничтожено – 1045;

"Калибр": выпущено – 834, уничтожено – 397;

"Искандер-К": выпущено 154, уничтожено – 62;

Ударные БпЛА Shahed-136/131: выпущено – 3940, уничтожено – 3095.

По его словам, процент ущерба средств воздушного нападения (крылатые ракеты и ударные БпЛА) – в настоящее время составляет около 85%.

Олещук напомнил, что в начале 2023 года Украина получили первые Patriot и возможность уничтожать российскую "баллистику". По состоянию на сегодняшний день Сил обороны уничтожили 15 аэробалистических Х-47М2 "Кинжал" и десятки баллистических ракет противника.

Всего с начала вторжения уничтожено: 329 самолетов и 324 вертолета противника.

За это время авиация Воздушных Сил совершила более 16 000 вылетов:

7 600 – на огневое поражение;

8600 – на истребительное авиационное прикрытие.

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"Наши пилоты отправили вслед за "российским военным кораблем" еще несколько плавсредств противника, и ударили в их основное логово – штаб Черноморского флота России! Нанося болезненные удары по военным объектам, средствам ПВО, живой силе и технике противника, украинские пилоты больше всего стремятся в следующем году делать свое дело еще эффективнее", – добавил командующий ВС ВСУ.

Он выразил надежду, что западные самолеты, авиабомбы и ракеты американского, британского и французского производства, которые Украина получит в новом году, помогут эффективнее бороться с врагом.

Напомним, что вечером 31 декабря РФ снова вывела в Черное море три носителя "Калибров". Суммарный залп "Калибров" может достигать 24 ракет.

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