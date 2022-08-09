"Такова новая реальность": адвокат Маси Найем опубликовал фото после тяжелого ранения

Найем поблагодарил побратимов и врачей за то, что остался жив.

Военнослужащий ВСУ, известный адвокат, общественный деятель и брат экс-журналиста и заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема – Маси Найем опубликовал в соцсетях фото после тяжелого ранения, в результате которого потерял глаз.

"Будет честно изменить фотографию, потому что такова новая реальность", — написал он в Facebook и добавил, что фото сделал Роман Николаев.

Найем поблагодарил побратимов и врачей за то, что остался жив.

"Спасибо побратимам и врачам, что я жив. И благодарю вас всех за поддержку", — написал он.

Фото: Facebook/Маси Найем

Напомним, что в начале июня Маси Найем получил на поле боя тяжелое ранение в голову. В результате чего он потерял глаз. Найему делали операцию. После нее Маси рассказывал, что не может долго говорить или переписываться, потому что очень болит голова – место, где был глаз.

Маси Найем – основатель юридической компании "Миллер", адвокат, правозащитник. Как мобилизованный, служил в ВСУ 2015-2016 годах, участвовал в АТО (командир взвода в составе 122-го батальона 81-й бригады ДШУ). В 2022 году снова стал в ряды ВС Украины. Он родной брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема.

ЭКСКЛЮЗИВ: Мариам Найем о состоянии раненого на фронте брата адвоката Маси Найема

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