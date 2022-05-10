"Такой дом не один": Синегубов прокомментировал гибель 44 человек под завалами 5-этажки в Изюме

"Такой дом не один": Синегубов прокомментировал гибель 44 человек под завалами 5-этажки в Изюме

В Изюме Харьковской области при разборке завалов пятиэтажного дома обнаружили человеческие тела - 44 погибших.

Впрочем, в оккупированном армией Российской Федерации городе такая разрушенная пятиэтажка не одна.

Об этом в эфире общеукраинского информационного марафона заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, специальной техники, которая могла бы помочь разбирать завалы, нет. Именно поэтому работу совершают т вручную. Да и делают это только тогда, когда нет обстрелов.

"Благодаря оставшимся местным жителям мы завершили разбирать один из жилых домов. Этот 5-этажный дом был полностью разрушен обстрелами оккупантов и под завалами нашли 44 тела местных жителей. Такой дом там, к сожалению, не один", — подчеркнул он. .

Глава области говорит, что в настоящее время город Изюм – это одна из самых горячих точек в Харьковской области. ВСУ держат свои позиции.

Как сообщалось, во временно оккупированном Изюме Харьковской области гуманитарная ситуация очень сложна. В город невозможно завезти лекарства и продукты. В настоящее время там осталось 12-14 тыс. жителей. До 24 февраля в Изюме проживало более 45 тыс. человек.

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