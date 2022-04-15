"Такой фракции больше нет": Стефанчук рассказал о дальнейшей судьбе ОПЗЖ и ее членов

"Такой фракции больше нет": Стефанчук рассказал о дальнейшей судьбе ОПЗЖ и ее членов

Некоторые члены ОПЗЖ с начала войны пошли на сотрудничество с Радой.

Согласно решению СНБО, в Верховной Раде произошло приостановление деятельности фракции ОПЗЖ и Минюстиции подает иск в суд, чтобы запретить эту парте. После того, как она будет запрещена, будет решаться вопрос и ее присутствие во всех выборных органах, в частности, и в Верховную Раду.

Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в прямом эфире совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах 15 апреля.

"Что касается ОПЗЖ, то фракция с 14 апреля согласно указу СНБО, перестала функционировать в Раде, ее деятельность была приостановлена. Больше такой фракции нет. Мы ожидаем решения суда относительно партии ОПЗЖ. Кроме этого, на следующее заседание Совета мы выносим соответствующий законодательный акт по всем партиям, которые проработали или работают в режиме сотрудничества с агрессором и по соответствующему роспуску и наказанию таких партий", — сказал Стефанчук.

Кроме того, Стефанчук выразил мнение, что в Раде изменилось само отношение тех нардепов, которые до 14 апреля были в составе ОПЗЖ. Потому что, по его словам, с 24 февраля они "совершенно компромиссно шли на любое сотрудничество и голосовали за все решения, необходимые для Украины". Что касается сотрудничества с другими нардепами, то у ВРУ разные мнения насчет сотрудничества с депутатами от ОПЗЖ. Стефанчук говорит, что они согласились, что "будут действовать в пределах и способ предусмотрен законом".

"Что касается депутатов из ОПЗЖ, у нас уже 7 заседания Рады и добрая половина депутатов этой экс-фракции были на местах и голосовали. Единственное, что в период военного времени мы голосуем с закрытым таблом. Такое решение было принято согласительным Советом ВРУ и потому у нас не отмечается, кто и как голосует. Но по залу где-то половина этой фракции берет постоянную часть в заседаниях ВРУ. Других нет, потому что многие из них за границей и они не вернулись по сей день", — подытожил спикер парламента.

Ранее Стефанчук рассказал, когда Медведчука можно будет лишить депутатского мандата.

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