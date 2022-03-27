"Такой шаг быстрее, чем изменить конституцию": Зеленский объяснил, зачем нужен всеукраинский референдум

По словам главы украинского государства, изменения в конституцию будут происходить не менее года.

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему окончательно решить компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет всеукраинский референдум.

Об этом глава государства рассказал в интервью российским СМИ.

"Поэтому нас интересует, чтобы эта бумага превратилась в серьезное соглашение, которое будет подписано... Это я сейчас перейду в референдум. Который будет подписан там, где есть пункты гарантий безопасности, всеми гарантами этой безопасности. Он обязательно должен быть ратифицирован парламентами стран-гарантов, это два.И обязательно должен быть референдум в Украине.Почему?Потому что мы имеем закон о референдумах.Мы приняли его.Изменения того или иного статуса...А гарантии безопасности предусматривают конституционные изменения.Понимаете, да? Конституционные изменения – это две сессии.

Когда встречались наши ребята с российской группой, они вообще неглубоко были в материале. Я вам скажу – это, мягко говоря, неглубоко. Что такое две сессии? Иначе конституцию нельзя изменить. Две сессии – это год. Представляете, как это может быть длительно? Это я говорю не о референдуме, я говорю вообще о конституционных изменениях. Референдум шаг быстрее, чем изменить конституцию. Вот о чем я говорю. Российская сторона нуждается в гарантиях, что это произойдет. Поэтому референдум — только народ может принять решение, что будет такой статус и гаранты. Референдум состоится в течение нескольких месяцев, а изменения в конституцию будут проходить не менее года в соответствии с действующим законодательством. Минимум год", — отметил Зеленский.

Ранее Зеленский подчеркнул, что речи Кремля о так называемой "денацификации" и "демилитаризации" Украины, которые она выдвигает на переговорах по прекращению войны, не обсуждаются.

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