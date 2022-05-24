Такой термин не предусматривали ведущие разведки мира: Зеленский – о трех месяцах войны с Россией

Такой термин не предусматривали ведущие разведки мира: Зеленский – о трех месяцах войны с Россией

Президент Зеленский обратил внимание, что сегодня завершился уже третий месяц обороны Украины от российских захватчиков.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении особое внимание обратил, что сегодня, 24 мая, уже три месяца идет полномасштабная война с Россией.

По словам президента, это огромный термин, который не предусматривали ведущие разведки мира.

"Этого даже не допускали наши враги. И это то, что побуждает мир совсем по-другому смотреть на нашу землю, на Украину", – отметил он.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что уже три месяца российские оккупанты совершают военные преступления. Три месяца украинцы защищают свою собственную землю и совершают массовые подвиги.

Глава государства сообщил, что 15 227 украинцев и украинок отмечены государственными наградами. Из них:

12 550 военнослужащих ВСУ;

1801 г. нацгвардеец;

205 пограничников;

182 полицейских;

167 работников СБУ;

138 ГСЧСовцев;

99 воинов Главного управления разведки;

38 работников Госспецсвязи.

А также работники Управления госохраны, Службы внешней разведки, НАБУ, ГБР и Службы судебной охраны, также внесшие вклад в оборону.

155 украинцам присвоено звание Героя Украины, из них 75 – посмертно. 1016 населенных пунктов Украины уже деоккупировано.

"И каждая из таких цифр – это история. История чрезвычайной смелости и самопожертвования. Это героическая защита Мариуполя. Это успехи в битвах за Киев, Чернигов, Сумы и Харьков. Это героическая оборона на Донбассе. Это защита Одессы, Николаева и всего нашего юга. Это протесты и сопротивление в тех городах и громадах Украины, которые нам еще предстоит освободить", — сказал Зеленский.

Он призвал помнить всегда, что Украина выстояла в течение этих трех месяцев благодаря десяткам тысяч подвигов и цене десятков тысяч жизней украинок и украинцев, убитых оккупантами.