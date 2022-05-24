Такой термин не предусматривали ведущие разведки мира: Зеленский – о трех месяцах войны с Россией

Президент Зеленский обратил внимание, что сегодня завершился уже третий месяц обороны Украины от российских захватчиков.
Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении особое внимание обратил, что сегодня, 24 мая, уже три месяца идет полномасштабная война с Россией.
По словам президента, это огромный термин, который не предусматривали ведущие разведки мира.
"Этого даже не допускали наши враги. И это то, что побуждает мир совсем по-другому смотреть на нашу землю, на Украину", – отметил он.
В то же время, Зеленский подчеркнул, что уже три месяца российские оккупанты совершают военные преступления. Три месяца украинцы защищают свою собственную землю и совершают массовые подвиги.
Глава государства сообщил, что 15 227 украинцев и украинок отмечены государственными наградами. Из них:
- 12 550 военнослужащих ВСУ;
- 1801 г. нацгвардеец;
- 205 пограничников;
- 182 полицейских;
- 167 работников СБУ;
- 138 ГСЧСовцев;
- 99 воинов Главного управления разведки;
- 38 работников Госспецсвязи.
А также работники Управления госохраны, Службы внешней разведки, НАБУ, ГБР и Службы судебной охраны, также внесшие вклад в оборону.
155 украинцам присвоено звание Героя Украины, из них 75 – посмертно. 1016 населенных пунктов Украины уже деоккупировано.
"И каждая из таких цифр – это история. История чрезвычайной смелости и самопожертвования. Это героическая защита Мариуполя. Это успехи в битвах за Киев, Чернигов, Сумы и Харьков. Это героическая оборона на Донбассе. Это защита Одессы, Николаева и всего нашего юга. Это протесты и сопротивление в тех городах и громадах Украины, которые нам еще предстоит освободить", — сказал Зеленский.
Он призвал помнить всегда, что Украина выстояла в течение этих трех месяцев благодаря десяткам тысяч подвигов и цене десятков тысяч жизней украинок и украинцев, убитых оккупантами.
Ранее Владимир Зеленский призвал партнеров присылать Украине оружие.
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