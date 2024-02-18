"Такой укрепрайон можно было оставить только по серьезным причинам": Свитан – о потере Авдеевки

В Авдеевке еще несколько недель будут работать наши ВРГ, отметил полковник запаса ВСУ.

ВСУ отошли с позиций в Авдеевке – очень серьезного укрепрайона, который готовился 8 лет, из-за несостоятельности западных партнеров принять политическое решение о помощи Украине.

Об этом военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на "24 Канале" рассказал 18 февраля.

По словам Свитана, в Авдеевке еще несколько недель будут работать наши ДРГ, которые будут ужасать россиян. Впрочем, оккупанты уже пытаются наступать на село Ласточкино.

Он также назвал главную причину ухода из Авдеевки. И это – нехватка боеприпасов. Серьезный укрепрайон, строившийся 8 лет, и который в принципе невозможно было взять, упал из-за проблем с боеприпасами, промедления США с помощью Украины.

"Возвращаться в Авдеевку уже нет смысла абсолютно никакого. Нет смысла уже двигаться на Макеевку и Ясиноватую на этом плацдарме. Теперь есть смысл отсекать весь Донбасс от России. Однако это движение на Луганск со стороны Сватового и Счастья, потому что вряд ли мы уже зайдем в Авдеевку фронтальным" ударом", – сказал Свитан.

Еще одна причина потери Авдеевки – вражеская авиация.

По мнению лётчика-инструктора, очень важную роль в битве за город сыграла именно она.

Он объяснил, что в пользу россиян было то, что их самолеты Су способны были сбрасывать по 60 авиабомб в сутки. Хорошо отработало наше ПВО, когда сбило за короткий промежуток времени 4 вражеских истребителя, но все же воздушное преимущество было на стороне россиян.

"Су-34 берет на борт 6 КАБ. Два таких самолета – 12 КАБ. Всего пара Су-34 может оказать давление на серьезный укрепрайон. У них полетное время составляет минут 20. За это время они успевают сходить туда-сюда и выполнить боевое задание ", – подчеркнул военный эксперт.

Как отметил полковник запаса ВСУ, несостоятельность западных партнеров принять политическое решение о помощи Украине позволила россиянам захватить Авдеевку. Фактически они преподнесли Путину огромный подарок перед выборами.

"Такой укрепрайон можно было оставить только по серьезным причинам. Авиационная компонента – раз, и полное отсутствие снарядов, что ощущается по всей линии фронта. Недостаточно той помощи, которую нам наши гаранты безопасности по Будапештскому меморандуму еще должны предоставить", – отметил Свитан.

Напомним, секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко ответил, смогли бы ВСУ удержать Авдеевку, если бы имели самолеты F-16.

"К сожалению, у россиян лучшие самолеты, поэтому мы не можем даже подлетать быстро, близко и сбивать их. Потому что наши радары не конкурируют с их, они нас видят дальше, и ракеты нас поражают еще на подлете...", – – сказал Костенко.

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