"Такой жестокости не видели десятилетиями": генсек НАТО прокомментировал трагедию в Буче

В НАТО шокированы поступками российских солдат.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал страшные убийства мирных жителей в Буче в Киевской области.

Об этом сообщает CNN.

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"Такой жестокости по отношению к мирному населению мы не видели в Европе десятилетиями. И это ужасно, совершенно неприемлемо, что мирные жители становятся мишенью. Это просто подчеркивает важность того, что эта война должна закончиться", – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО призвал Международный уголовный суд поскорее приступить к расследованию военных преступлений России.

Напомним, всю Киевскую область, находившуюся под временной российской оккупацией, освободили Вооруженные силы Украины. Когда украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное шокировало — оккупанты устроили геноцид на территории Украины. Русские грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали. Только в Буче Киевской области оккупанты зверски убили не менее 300 гражданских людей.

Украина просит Международный уголовный суд приехать на Киевщину для сбора доказательств о преступлениях России: глава МИД Кулеба заявил о массовых убийствах, пытках, мародерстве и изнасиловании, совершенных российской армией.

В Минобороны России отреагировали на ужасные убийства мирных обитателей под Киевом. В ведомстве считают, что "некие преступления совершили не российские солдаты".

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