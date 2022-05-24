Такса в 3-5 тыс. грн: оккупанты устроили бизнес на блокпостах и требуют деньги у гражданских

Такса в 3-5 тыс. грн: оккупанты устроили бизнес на блокпостах и требуют деньги у гражданских

Российские оккупанты на блокпостах оккупированной части Запорожской области требуют взятки за пропуск гражданских и за перевозку гуманитарки.

На временно захваченных территориях Запорожской области российские оккупанты пытаются заработать денег с помощью вооруженного давления на мирных людей.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Так, в Мелитополе, из местных, желающих покинуть оккупированный город, российские военные требуют на блокпостах от 3 до 5 тысяч гривен.

"Те, у кого нет таких денег, обречены остаться в заложниках у российских террористов, в условиях безработицы, дефицита и террора", — отметили в Администрации.

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Также уже несколько дней снова нет возможности выезда с временно оккупированных территорий в направление Запорожья не только из Мелитополя, но и из Энергодара. На блокпосту россиян в Васильевке оккупанты не пропускают любой автомобильный транспорт, есть очередь из более 400 машин.

Со стороны Запорожья ждут проезда машин, в том числе с гуманитарной помощью для жителей временно оккупированных территорий Запорожского края. Транспорт также не пропускают российские военные.

В соцсетях пишут, что проехать можно только заплатив взятку, размер которой составляет от 20 тыс. до 40 тыс. гривен.

Напомним, что в Энергодаре при взрыве получил ранение так называемый глава "народной администрации" Шевчик.

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