Тактические занятия украинских десантников – в Минобороны показали фото

Тактические занятия десантно-штурмовых подразделений проходят в максимально реалистичных условиях.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк и опубликовал соответствующие фото.

"Тактические занятия десантно-штурмовых подразделений проходят в максимально реалистичных условиях. Приказы командиры отдают четко и профессионально, контролируя каждый этап выполнения поставленных задач", – отметил Павлюк.

Тактические занятия десантников ВСУ. Фото: Александр Павлюк.

Тактические занятия десантников ВСУ. Фото: Александр Павлюк.

Тактические занятия десантников ВСУ. Фото: Александр Павлюк.

Тактические занятия десантников ВСУ. Фото: Александр Павлюк.

Тактические занятия десантников ВСУ. Фото: Александр Павлюк.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что "передвижение по пересеченной местности, штурм вражеских позиций, стремительность и слаженность действий десантников подтвердили – каждый день учений приближает победу над российскими оккупантами".

Напомним, на вооружение ВСУ поступили французские колесные танки AMX-10 RC – Резников покатался и показал видео.

Читайте также: