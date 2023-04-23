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Тактические занятия украинских десантников – в Минобороны показали фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
274
Время на прочтение
1 мин
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Тактические занятия украинских десантников – в Минобороны показали фото

Тактические занятия десантников ВСУ. Фото/Telegram: Александр Павлюк

ВСУ проходят военные учения в максимально реалистичных условиях.

Тактические занятия десантно-штурмовых подразделений проходят в максимально реалистичных условиях.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк и опубликовал соответствующие фото.

"Тактические занятия десантно-штурмовых подразделений проходят в максимально реалистичных условиях. Приказы командиры отдают четко и профессионально, контролируя каждый этап выполнения поставленных задач", – отметил Павлюк.

Тактические занятия десантников ВСУ. Фото: Александр Павлюк. / ©
Тактические занятия десантников ВСУ. Фото: Александр Павлюк.
Тактические занятия десантников ВСУ. Фото: Александр Павлюк. / ©
Тактические занятия десантников ВСУ. Фото: Александр Павлюк.
Тактические занятия десантников ВСУ. Фото: Александр Павлюк. / ©
Тактические занятия десантников ВСУ. Фото: Александр Павлюк.
Тактические занятия десантников ВСУ. Фото: Александр Павлюк. / ©
Тактические занятия десантников ВСУ. Фото: Александр Павлюк.
Тактические занятия десантников ВСУ. Фото: Александр Павлюк. / ©
Тактические занятия десантников ВСУ. Фото: Александр Павлюк.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что "передвижение по пересеченной местности, штурм вражеских позиций, стремительность и слаженность действий десантников подтвердили – каждый день учений приближает победу над российскими оккупантами".

Напомним, на вооружение ВСУ поступили французские колесные танки AMX-10 RC – Резников покатался и показал видео.

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Дата публикации
Просмотры
274
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