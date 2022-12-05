"Тактика изменилась с приходом Суровикина": генерал Сирский откровенно рассказал о ситуации в Донецкой области

Ситуация в Донбассе напряженная. Тактика россиян изменилась с приходом командующего объединенной группировкой войск армии страны-агрессора генерала Сергея Суровикина.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сирский в эксклюзивном интервью ТСН.

"На восточном фронте ситуация очень напряженная. Противник ежедневно атакует наши подразделения. Тактика изменилась с назначением Суровикина. Произошло увеличение и авиационных и ракетных ударов. Враг перешел к тактике действия штурмовых отрядов", — отметил Сирский.

Относительно стремления любой ценой захватить Бахмут командующий Сирский отметил, что в военном плане город не имеет стратегического значения для оккупантов. В то же время, Бахмут важен для российского командования в психологическом смысле.

"После ряда потерь, которые понес враг, для него это символично. Поэтому он пытается любым способом завладеть этим городом, держать оборону, поднять уровень морально-психологического состояния своего личного состава", — добавил командующий.

По его словам, Бахмутское направление всегда было особенным.

Цель сдерживать оборону враг поставил еще несколько месяцев назад. Назначались 6-7 сроков, когда россияне должны были завладеть этим городом, но каждый раз наши воины срывали планы врага. Таким образом каждый раз враг начинал снова: менял командующих, войска, наращивал численность. Однако за все это время он продвинулся максимум в 5 км", — добавил Сирский.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, как изменилась тактика армии оккупантов после назначения руководителем оккупационной группировкой войск Сергея Суровикина.

Генерала называют " сирийским мясником ".

Также отмечают бескомпромиссный и жестокий подход к ведению Суровикиной войны.

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